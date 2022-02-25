Gölcükspor lidere bileniyor!

Bölgesel Amatör Ligi 7.Bölge 3. Grup’ta yer alan temsilcilerimizden Gölcükspor yarın deplasmanda oynayacağı İstanbul Sinopspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Baturman nezaretinde sıkı çalışan kırmızı siyahlılar son antrenmanda koşu ve istasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Kırmızı Siyahlılarda cezalı Hasan Esa dışında eksik bulunmuyor. Lider İstanbul Sinopspor ile sıkı bir maça çıkacak olan Gölcükspor, İstanbul Clarion Otel'de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.