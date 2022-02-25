Murat Parlak: Rakibimizi ciddiye alıyoruz

Belediye Derincespor’un başarılı teknik direktörü Murat Parlak, Karabükspor maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Genç teknik direktör rakiplerini ciddiye aldıklarını belirtti.

İYİ BAŞLAMALIYIZ

İdeale yakın bir kadro ile sahada yer alacaklarını ifade eden Murat Parlak şu şekilde konuştu: Rakibimizin son sırada olması bizim için bir anlam ifade ediyoruz. Karabük’ü kesinlikle ciddiye alıyoruz, almak da zorundayız. 3 gün önce Karabük’ün Çankaya maçını da izledim. Genç bir takıma sahipler. İyi başlamalı ve golü erken bulmalıyız.

RAKİPLER BİRBİRİYLE OYNAYACAK

Muhammed Enes’in hafif bir sakatlığı var, İlker hazır değil ancak Tayfun dönüyor. Kalede Volkan ile başlayacağız ve ideale yakın bir kadro ile mücadele edeceğiz. Bu hafta Fethiye – Ordu, Kırıkkale – Of, İçel – Edirne maçları da var. Rakiplerin bir birini kırması işimize gelecek ancak bizim de kazanmamış şart. 15 günde 4 maç oynayacağız. Ordu’ya gideceğiz, Gümüşhane gelecek, Ceyhan’a gideceğiz, Tepecik gelecek. Bu süreci en iyi şekilde ve en az hasarla tamamlarsak sanıyorum ki Play-Off hattında kendimize iyi bir konum buluruz.