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25 Şub 2022 - 15:16- Gündem G: 25 Şub 2022 - 15:18

Baro, Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti
Baro, Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti mask

Özel Atakent Cihan Hastanesi'nin çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sosyal sorumluluk bilinci altında gerçekleştirdiği indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri ağı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Özel Atakent Cihan Hastanesi ve Kocaeli Barosu arasında İndirimli Sağlık Hizmeti Sözleşmesi imzalandı. Protokol gereği, Baro Üyeleri ve birinci derece yakınları tüm branşlarda geniş bir yelpazede sunulan sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecek.

İmzalanan sözleşmeden son derece memnun olduklarını belirten Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, yetkilere teşekkürlerini iletti. Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ise Kocaeli’de Baro gibi değerli bir kurumla sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti.

25 Şub 2022 - 15:16 - Gündem

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