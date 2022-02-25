Vadi İzmit’te 60 yeni daire satışa çıkıyor

Doğa içinde huzurlu ve konforlu yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evleri’nde 60 yeni daire satışa çıkıyor. İzmit Belediyesi ve Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen, mimarisiyle dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 60 daireden 28’i 10 Mart’ta, 32’si ise 17’sinde gerçekleştirilecek ihalede satılacak. 2 ihale de saat 11.30’da İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

HÜRRİYET, “İHALE YOLUYLA SATIŞA SUNACAĞIZ”

Vadi İzmit Evleri’nde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Vadi İzmit’te dairelerin satışını gerçekleştireceğiz. Evleri merak eden, gezmek isteyen yurttaşlarımıza bilgi vermek amacıyla bugün Vadi İzmit Evleri’ndeyiz. Geçmiş dönemde başlamış şuanda büyük bir kısmı tamamlanmış. İzmit Belediyesi olarak 10 Mart tarihinde 28 daire olmak üzere 17 Mart tarihinde de 32 daire olmak üzere ihale gerçekleştireceğiz. Bu dairelerin satışını daha önce olduğu gibi ihale yoluyla satışa sunacağız.

“DAİRELERİ GÖRMEK İSTEYENLER BİZE ULAŞABİLİR”

Buradan da ilgilenen vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Buradaki dairelerimizin en düşük fiyatı 375 bin TL’den başlıyor. Gezmek isteyen, daireleri görmek isteyen vatandaşlarımız 318 00 00 numaralı hattımızdan, 318 16 23 numaralı hattımızdan ve İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bilgi alabilirler. Daireleri görmek istediğinizde arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaklar” şeklinde konuştu.

2 İHALE YAPILACAK

10 Mart’taki ihalede satışa çıkacak ve muhammen bedelleri 375 bin TL ile 850 bin TL arasında değişen 28 daireden 17 tanesi 2 1, 10 tanesi 1 1 ve 1 tanesi de 4 1 daireden oluşuyor. 17 Mart’ta yapılacak ihalede ise muhammen bedelleri 350 bin TL ile 880 bin TL arasında değişen 32 daireden 7 tanesi 1 1, 11 tanesi 2 1, 12 tanesi 3 1 ve 2 tanesi ise 4 1 dairelerden oluşuyor.