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25 Şub 2022 - 16:38- Siyaset G: 25 Şub 2022 - 16:39

Meclis üyesi Sözen, AKP’ye geçti

AKP Dilovası Danışma Meclisi’nde SP’li Meclis Üyesi Nizamettin Sözen, AKP’ye katıldı
Meclis üyesi Sözen, AKP’ye geçti mask

Geçtiğimiz yıl kasım ayında istifa eden Dilovası Belediyesi Saadet Partisi (SP) Meclis Üyesi Nizamettin Sözen bağımsız meclis üyesi olarak çalışmalara devam edeceğini duyurmuştu. Daha önce de AKP’de siyaset yapan ancak SP’nden istifa ettikten sonra bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam eden Nizamettin Sözen önceki akşam akşam yapılan danışma meclisi toplantısına katılarak AKP rozeti taktı. Dilovası’nda AKP’nin sandalye sayısı 9’a yükseldi.

25 Şub 2022 - 16:38 - Siyaset

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