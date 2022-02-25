Kocaeli İtfaiyesi eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Kulübü (YÜDAK) üyelerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

Ulusal ve uluslararası platformda gösterdiği çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye’nin en başarılı itfaiyeleri arasında yerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gelen eğitim taleplerini geri çevirmiyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Kulübü (YÜDAK) üyelerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

5 GÜNLÜK YOĞUN EĞİTİM

119. Grup Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi kapsamında düzenlenen, 15 öğrencinin katıldığı ve 5 gün süren eğitimlerde yanma ve yangın, yargın yerindeki tehlikeler, kişisel korunma donanımları, yangına müdahale, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, trafik kazalarında kurtarma ile çökmüş yapılarda arama ve kurtarma başta olmak üzere birçok konu yer aldı.

KARADENİZ SAHİLLERİ

YÜDAK, 2005 yılından bu yana gönüllü itfaiyecilik görevleri kapsamında aktif görev almakla birlikte, KOSKEM faaliyetleri bünyesinde Karadeniz sahillerimizde de cankurtaranlık görevlerini sürdürüyor.