Kocaeli İtfaiyesi eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Kulübü (YÜDAK) üyelerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK
Ulusal ve uluslararası platformda gösterdiği çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye’nin en başarılı itfaiyeleri arasında yerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gelen eğitim taleplerini geri çevirmiyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Kulübü (YÜDAK) üyelerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.
5 GÜNLÜK YOĞUN EĞİTİM
119. Grup Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi kapsamında düzenlenen, 15 öğrencinin katıldığı ve 5 gün süren eğitimlerde yanma ve yangın, yargın yerindeki tehlikeler, kişisel korunma donanımları, yangına müdahale, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, trafik kazalarında kurtarma ile çökmüş yapılarda arama ve kurtarma başta olmak üzere birçok konu yer aldı.
KARADENİZ SAHİLLERİ
YÜDAK, 2005 yılından bu yana gönüllü itfaiyecilik görevleri kapsamında aktif görev almakla birlikte, KOSKEM faaliyetleri bünyesinde Karadeniz sahillerimizde de cankurtaranlık görevlerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.