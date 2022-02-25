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25 Şub 2022 - 16:39- Siyaset G: 25 Şub 2022 - 16:41

İYİ Partili Polat, bu kez gençleri ağırladı

İYİ Partili gençler, önceki akşam Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat’ın programında bir araya geldi. Etkinlikte yeni genç yöneticilere rozetleri takılırken, ayrıca yapılan 25 yeni üyenin de formları teslim alındı
İYİ Partili Polat, bu kez gençleri ağırladı mask
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İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat, dün gerçekleşen yemekli buluşmada partinin gençlik kolları yöneticileri ile İYİ Parti saflarına katılan yeni gençleri ağırladı. Tütünçiftlik sahilde bulunan Nazende Kafa & Restoran’da gerçekleşen buluşmada Teşkilat Başkanı Tugay Polat’ın yanı sıra Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Balıkçı, Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyde Çalık, İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Dilanur Durmuş hazır bulundu.

GENÇLER DE KATILDI

Ayrıca ilçe gençlik kolları yöneticileri Ali Emrah Duman, Emre Duman, Burcu Budak, Filiz Kırmızı, Alparslan Nihan, Mert Yalçın, Eren Açıkgöz, Onur Sürüm, Ahmet Özcanlı, Faruk Koçyiğit ve Yusuf Sürüm programa katıldı. Öte yandan partide gençlik kolları yönetimine yeni katılan Tolga Külünk, Can Kırkaya ve Ali Burak Göçmen’e de rozetleri törenle takıldı.

GENÇLERİN İLGİSİ SEVİNDİRİYOR

Bu arada İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları yöneticileri, yaptıkları 25 yeni üyenin formunu da Teşkilat Başkanı Tugay Polat’a teslim etti. Yenilen yemeklerin ardından partili gençlere seslenen Başkan Polat, “İYİ Parti olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Özellikle partimize gençlerimizin ilgisinin sürekli artması bizleri ayrıca sevindiriyor. İYİ Parti iktidara yolculuğundaki tüm engelleri tek tek aşıyor. İnşallah ilk seçimde de Türkiye iktidarımıza kavuşacak. Bu yoldaki en büyük gücümüzü elbette siz gençlerden alıyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

25 Şub 2022 - 16:39 - Siyaset

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