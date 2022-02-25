CHP Kartepe’den İzmit Belediyesi projelerine ziyaret

CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi ile Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri inceledi. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun eşlik ettiği heyet Çınar Çocuk Evi, İZGİM, Sanat Akademisi ve Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren projeleri ziyaret eden ve beğenisini dile getiren Merttürk, “Bugün gezdiğimiz dört ayrı proje de huzur bulduğum muhteşem projeler. Her şeyin düşünüldüğü çocuklarımızın geleceğine vizyon katan, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttıran, büyüklerimize dokunan çok anlamlı projeler” ifadelerini kullandı.