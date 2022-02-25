Vatan Partisi il örgütü, İzmit esnafını ziyaret etti

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan ve kurmayları esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi, çözümlerini konuştu. “Ucuz Elektrik Ve Güvenlik İçin Kamulaştırma” sloganı ile yola çıkan Vatan Partisi, ülkenin bütün il ve ilçelerinde bu konuda seferberlik başlattı. Halkı konu ile ilgili bilgilendirerek, sorunlarını dinliyor, çözümlerini anlatıyor.

“UCUZ ELEKTRİK VERİLSİN”

Tarihi İzmit Bakırcılar Çarşısı esnafını birer birer dolaşan heyet, yoğun ilgi gördü ve Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan'ın, “Tek Çözüm kamulaştırma” sözlerine tam desteklerini bildirdiler. Arslan, “Enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Enerji kar amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşıların şenlenmesi için ucuza verimelidir. Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın. Ucuz elektrik verilsin. Zamlar geri çekilsin” taleplerini belirtti.