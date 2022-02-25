İYİ Parti İzmit, STK'ları ziyaret etti

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkan Yardımcıları Bahadır Yaşar, İl Yöneticileri İbrahim Sarı, Vedat Kasap, İlçe Muhasibi Salim Yaşar, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Nihal Kupşi, Yavuz Dursun, Nebiye Demirtaş. Erol Derin, Nevin Ayyıldız Kadın Politikalarımızdan Özgül Alpay, Banu Sakarya, Hatice Cevher, Gençlik Kollarından Talha Çevlik ve Körfez Mahalle Başkanı Nedret Yılmaz, Yenişehir Mahalle Başkanı Semiha Gündoğdu ile birlikte hafta boyunca STK ziyaretlerinde bulundular.

“ZİYARET ETMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz "STK'lara çok önem veriyoruz. Halka ulaşmanın en önemli yollarından biri bu kuruluşlar. STK ziyaretlerimiz kapsamında seçimleri olan odaları ziyaret etmeye başladık. Odaların çoğunda seçim oldu ve olmaya devam ediyor. Hepsine hayırlı olsun ziyaretlerimizi yapacağız. İlçe teşkilatımız ile birlikte İYİ Partimizin adını duyurmadık, ziyaret etmedik yer bırakmayacağız" dedi.