Kocaeli Marmara Koleji Ortaokul öğrencileri hem kendileri ve okulları adına hem de Kocaeli adına önemli bir başarıyı elde ettiler. Okulun ortaokul öğrencilerinden oluşan Robotik Kodlama Takımı Marwell First Lego League Challenge Robotik Turnuvası’nda sorunlara kapsamlı bir anlayış kazandırmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmış, yenilikçi, iyi araştırılmış ve çözüme ulaşmış, tüm bunları çevrelerine ve jüriye etkin bir şekilde aktarmış takım ödülü olan “Yenilikçi Proje 1.lik Ödülünü” aldı. Buna ek olarak yenilikçi projeleri ile öne çıkan Marwell takımı “Global Innovation Ödülü” nü de alarak iki ödülün sahibi oldular.
25 Şub 2022 - 16:41- Eğitim Güncelleme: 25 Şub 2022 - 16:42
Marmara Koleji öğrencileri iki ödül birden aldı
Kocaeli Marmara Koleji Ortaokul öğrencileri, First Lego League Challenge Robotik Turnuvası’nda, Yenilikçi Proje 1.’lik Ödülünü ve Global Innovation ödüllerini kazandılar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.