Marmara Koleji öğrencileri iki ödül birden aldı

Kocaeli Marmara Koleji Ortaokul öğrencileri hem kendileri ve okulları adına hem de Kocaeli adına önemli bir başarıyı elde ettiler. Okulun ortaokul öğrencilerinden oluşan Robotik Kodlama Takımı Marwell First Lego League Challenge Robotik Turnuvası’nda sorunlara kapsamlı bir anlayış kazandırmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmış, yenilikçi, iyi araştırılmış ve çözüme ulaşmış, tüm bunları çevrelerine ve jüriye etkin bir şekilde aktarmış takım ödülü olan “Yenilikçi Proje 1.lik Ödülünü” aldı. Buna ek olarak yenilikçi projeleri ile öne çıkan Marwell takımı “Global Innovation Ödülü” nü de alarak iki ödülün sahibi oldular.