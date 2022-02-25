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25 Şub 2022 - 16:41- Siyaset G: 25 Şub 2022 - 16:43

YRP’li Özcan’dan Tüylüoğlu'na ziyaret
YRP’li Özcan’dan Tüylüoğlu'na ziyaret mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Gençlik Kolları ve YRP Spor ve Kültürel Faaliyetler Birim Başkanı Samet Özcan, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu'nu makamın da  ziyaret edip müdürlüğe bağlı kuruluşlardaki gençler için istişarede bulundu. Gençler için ne gibi spor ve kültürel faaliyetler yapılabilir gençlerin daha verimli bir nesil olabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir bilgi alışverişin de bulundu.

25 Şub 2022 - 16:41 - Siyaset

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