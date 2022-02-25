Kocaeli’de araç sayısı 445 bin 165’e yükseldi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, % 14,8'ini motosiklet, % 8,0'ını traktör, % 3,5'ini kamyon, % 2,0'ını minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
ARAÇ SAYISI ARTTI
Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 445 bin 165 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 265 bin 111 otomobil, 9 bin 430 minibüs, 7 bin 063 otobüs, 81 bin 053 kamyonet, 24 bin 548 kamyon, 37 bin 547 motosiklet, 18 bin 929 traktör, 1 bin 484 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.