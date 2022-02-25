Kocaeli’de araç sayısı 445 bin 165’e yükseldi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, % 14,8'ini motosiklet, % 8,0'ını traktör, % 3,5'ini kamyon, % 2,0'ını minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARAÇ SAYISI ARTTI

Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 445 bin 165 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 265 bin 111 otomobil, 9 bin 430 minibüs, 7 bin 063 otobüs, 81 bin 053 kamyonet, 24 bin 548 kamyon, 37 bin 547 motosiklet, 18 bin 929 traktör, 1 bin 484 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.