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25 Şub 2022 - 16:47- Gündem G: 25 Şub 2022 - 16:49

Büyükakın: Üretim sanayisinde Kocaeli’nin payı yüksek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve heyetini makamında ağırladı
Büyükakın: Üretim sanayisinde Kocaeli’nin payı yüksek mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve beraberindekileri makamında ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri USTAM projesinden konuklarına bahseden Başkan Büyükakın, misafirlerine nazik ziyaretleri içinde teşekkür etti. Sanayi ve KOBİ’lerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına dönük geliştirilen USTAM Projesi hakkında Babalık ve heyetine bilgi aktaran Başkan Büyükakın, “Bu projeyle üretim üslerimizin istediği nitelikte insan kaynağı için önemli bir adım attık. Yetiştirdiğimiz ve mesleklerinde aranan insan olma noktasına gelen hemşerilerimizin istihdam edilmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. İş insanlarına da buradan bu projeye verdikleri ve verecekleri destek içinde ayrıca teşekkür ediyorum. USTAM, nitelikli insan kaynağı için önemli bir projedir” dedi.

İSTİHDAM ODAKLI EĞİTİM

USTAM projesiyle istihdam odaklı eğitimler verilerek, mezun kursiyerlerin işverenler ile bir araya getirilip istihdam edilmeleri hedeflendiğini belirten Başkan Büyükakın, “Proje, sanayicilerimizin, üretim gerçekleştiren kurumlarımız için nitelikli insan taleplerine yönelik önemli bir adımdır. Bu projeyle gençler, alanında deneyimli eğitmenlerden eğitim alarak iş ve meslek sahibi olabilmektedir. Bildiğiniz üzere Türkiye’de üretim sanayisinde Kocaeli’nin payı yüksek. Kadınların da bu payda daha fazla yer bulması için ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki bu proje sayesinde sanayide çok fazla kadın yer alacak. Diğer illere göre Kocaeli’nin bu projede daha farklı bir yerde olacağını ön görüyorum.” diyerek, bu tarz projeleri her zaman desteklediklerini vurguladı.

BABALIK: KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak başlattıkları “Sanayide Kadın Eli” Projesi hakkında bilgilendirme yaparak, “Söz konusu projede kadınların sanayide istihdama katılımını arttırarak, gençlerimizin önünde sanayide rol model kadınlar oluşturmayı ve sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu. Projenin hedef kitlesinin eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınlar olduğunu belirten Babalık, projeden meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden genç kızların faydalanılacağını dile getirdi.

25 Şub 2022 - 16:47 - Gündem

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