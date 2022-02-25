Aygün: Esnaflarımızın görüşü bizim için önemli

Kocaeli genelinde esnaf odalarının genel kurul süreçleri devam ederken Derince’de genel kurullarını tamamlayan Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası yönetimleri Başkan Aygün’ü ayrı ayrı ziyaret etti. Bu kapsamda gerçekleşen ilk görüşmede Başkan Aygün, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, yönetim kurulu üyeleri Recai Özşahin, Gökhan Açık, Kadir Yaşar, Ali Osman Bitimli, Mustafa Şıhoğlu, Murat Polat, Halil İbrahim Ortaç, Bülent Yaşar ve denetim kurulu üyeleri Emin Aşık, Derya Özay ve Bülent Yaşar’ı konuk etti.
ESNAFLARA DESTEK
Başkan Aygün’ün bir diğer ziyaretçileri ise Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit, yönetim kurulu üyeleri Şenol Mustafa Çorabay, Sinan Yalçın, Emel Şentürk, Resul Tahtalı, Mehmet Sezgin, İbrahim Yılmaz, Zeynel Erdoğan denetim kurulu üyeleri Selçuk Çakıroğlu, Kadir Kaya ve Münür Salcan oldu. Her iki oda başkanı ve yönetimlerini genel kurul sürecinden dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Esnaflarımızın ve onların kıymetli temsilcileri olan odalarımızın görüş ve önerileri bizler için her zaman önem arz ediyor. Bugüne dek sundukları katkılar için kendilerine teşekkür ediyor ve yeni dönem çalışmalarında da başarılar diliyorum. Esnaflarımızın daima yanındayız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.