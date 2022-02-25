Mobilya üreticileri sanayi sitesi istiyor

23 Eylül 2021 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen ve kısa zaman içerisinde Kocaeli’nin batı yakasındaki bir çok mobilya üreticisini bir araya getiren Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği ( KOBMODER ) yönetimi yeniprojeler için kolları sıvadı. Mobilya üreticilerinin sorunlarını kısa zaman içerisinde hayata geçirecekleri projelerle çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini kaydeden KOBMODER Başkanı Davut Aydoğan, en önemli sorunlarının mahalle aralarında üretim yapan mobilyacıları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Başkan Aydoğan, Mahalle aralarında, cadde ve sokaklarda üretim yapan meslektaşlarının büyük sorunlarla boğuştuğunun altını çizerek, Gebze Bölgesindeki yetkililerden destek istedi.

BELEDİYEDEN DESTEK

Sorunun çözümü için mobilya üreticilerinin hep bir arada olması gerektiğini ifade eden KOBMODER Başkanı Davut Aydoğan, “Bizlerin cadde, sokak ve apartman bodrumlarından kurtulmasının tek çözümü mobilya üreticilerinin bir arada olacağı sanayi sitesinin kurulmasıdır. Bu yönde Kocaeli Büyükşehir başta olmak üzere, bölgemizdeki belediyelerden yer tahsisi konusunda yardım bekliyoruz. Bu konuda atılacak adım, hem kent yaşayanlarını, hem de sektörümüzü çok büyük ölçüde rahatlatacaktır. Mahalle, cadde ve sokak aralarında atölyeleri bulunan meslektaşlarımız da bu şekilde üretim yapmaktan oldukça rahatsız, bizler şehrin dışında bize ait bir mobilyacılar sitesinin kurulmasını istiyoruz. Bu konuda da belediye başkanlarından yardım bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.