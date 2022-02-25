Diş fırçası 200 kullanım sonrası değiştirilmeli!

Ağız ve diş sağlığının korunmasında uzmanlar uyarıyor… Diş fırçası veya dil temizleyiciler yardımı ile dil temizliği, plak ve diş taşı oluşumunun önüne geçilebilmesi için de diş ipi ve ağız bakım suyu önem taşıyor. Dişlere zarar verebilecek kürdan gibi sivri ve sert nesneler kullanılmaması gerekirken sert fırçalamadan uzak durulmasına da dikkat çekiliyor. Diş fırçalarının ise 200 kullanımdan sonra değiştirilmesi gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cansu Şeyma Ağrılı, doğru diş bakımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağız ve diş sağlığı genel sağlıkla yakından ilgili

Ağız ve diş sağlığının tek başına bir alan olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Araştırma Görevlisi Cansu Şeyma Ağrılı, “Ağız ve diş sağlığı özellikle giderek artan kronik hastalıklarla ve genel sağlık durumu ile yakından ilişkidir. Ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak her faktör toplum sağlığı için önem taşımaktadır.” dedi.

Dil temizliği de önemli

Doğru diş bakımına ilişkin bilgiler veren Ağrılı, önerilerini şöyle sıraladı:

Diş ve diş etlerinin sağlığının korunması için kişiye özel en uygun diş fırçası ve macunu ile dişler günde en az 2 kez, 2 dakika boyunca fırçalanmalıdır.

Doğru diş fırçalama tekniği, fırçanın her iki çenede de dişetinden dişe doğru kullanılmasını ifade eder. Yani tek yönlü süpürme hareketi, kırmızıdan beyaza doğru olmalıdır.

Diş fırçası veya dil temizleyiciler yardımı ile dil temizliği yapılmalıdır.

Diş ipi ve ağız bakım suları kullanılmalı

Plak ve diş taşı (tartar) oluşumunun önüne geçilebilmesi için her fırçalamadan sonra dişler arasında kalan artık maddeler diş ipi yardımıyla temizlenmelidir.

Diş fırçalama işlemi bittikten sonra daha etkili bir ağız temizliği için ağız bakım suları kullanılmalıdır.

Ağız ve diş sağlığında hedef tüm dişlere ve diş etlerine ulaşabilmek yumuşak dokunun hijyenini sağlayabilmektir. Fırçalama, ağız gargarası ve diğer ağız bakım ürünlerinin yanında daha etkin temizlik yapabilmek için geliştirilen şiddeti ayarlanmış basınçlı suyu püskürtme esasına dayanan ağız duşları da kullanılmalıdır.

İlk dişten itibaren ağız ve diş bakımına başlanmalı

Araştırma Görevlisi Cansu Şeyma Ağrılı, ağız ve diş bakımına, bebeklik döneminde 6. aydan itibaren başlanması gerektiğini kaydederek “Ağız ve diş bakımına ilk dişin ağızda görünmesi ile başlanmalıdır. 12-18. aya kadar ıslatılmış tülbent ya da gazlı bez yardımı ile sabah ve akşam yemeklerden sonra ağız ve diş temizliği yapılabilir. Azı dişleri sürdükten sonra ise fırça kullanımına başlanabilir. Macun kullanımına 3 yaştan itibaren başlanması ve diş fırçalamanın mutlaka ebeveyn gözetiminde yapılması önerilmektedir.” dedi.

Diş bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Diş bakımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cansu Şeyma Ağrılı, şunları söyledi:

Dişlerde plak ve çürük oluşumuna neden olan asiditeyi oluşturan şeker ve şekerli gıdaların tüketimi minimuma indirilmelidir.

Dişlerde leke oluşumuna sebep olduğundan aşırı çay ve kahve tüketimi ile sigara kullanımından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Dişlere zarar verebilecek kürdan gibi sivri ve sert nesneler kullanılmamalıdır.

Sert fırçalamadan uzak durulmalıdır.

Özellikle çocukluk döneminde içilen suyun florür oranının yeterli seviyede olmasına dikkat edilmelidir. Sudaki florür içeriği düşük olan bölgelerde musluk suyu kullanılması durumunda, diş hekimi önerileri doğrultusunda gerektiği durumlarda florür takviyesi uygulanmalıdır.

En az 6 ayda bir olmak üzere diş muayeneleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Sürekli kullanımda (haftada yedi gün boyunca günde iki defa) bir diş fırçasının ortalama ömrü üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir; çünkü diş fırçasının kılları yıpranır. Kıvrılmış veya kırılmış kıllar dişlerinizi düzgün şekilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diş fırçasında bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar. Bu yüzden diş fırçası üç ayda bir değiştirilmelidir.