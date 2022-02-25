Hürriyet’ten Mutman’a ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İMO Kocaeli Şubesinin 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Utkan Mutman ve yönetimini ziyaret etti. Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Hakan Yalçın ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Eray Bodur eşlik etti.
HÜRRİYET’TEN DAYANIŞMA VURGUSU
Utku Mutman ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Hürriyet, "Dayanışma duygularımızla yan yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yaptığımız işlerde ’ben yaptım oldu’ mantığıyla değil, istişare ederek ilerliyoruz. Bu konuda her zaman farklı fikirlere açığız. Odalar ve sivil toplum kuruluşları ile daha sıkı ilişki kurabilmek için STK ve Esnaf Masası’nı kurduk. Buradaki koordinatör arkadaşlarımız sizlerle de her zaman dayanışma içerisinde olacak" ifadelerini kullandı. İMO Kocaeli Şubesi Başkanı Utku Mutman da nazik ziyaretlerinde ötürü Başkan Hürriyet ve beraberindekilere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmit - anca ziyaret edersin başka icraatın yok zaten fatma
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.