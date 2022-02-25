1 kişinin öldüğü komşu kavgası, küfürleşme nedeniyle çıkmış

Olay, önceki gün gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. Komşu iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Salih Ö. ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Olayın ardından Tarık Tanaç’ın yakınları bir araya gelerek diğer aileye ait 2 evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Evlerin yandığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
KAVGANIN NEDENİ KÜFÜRLEŞME
Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tarafların sosyal medya üzerinden görüntülü konuşurken küfürleştikleri, ardından da çıkıp kavga ettikleri belirtildi.
Polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlemlerini sürdürüyor. Yanan evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın her iki girişinde de nöbet tutuyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.