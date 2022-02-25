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25 Şub 2022 - 17:26- Asayiş G: 25 Şub 2022 - 17:29

Bıçaklı saldırganlar Kocaeli'de yakalandı

Bursa'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayarak kayıplara karışan 3 kişiden ikisi, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu Kocaeli'nde yakalandı. Alacak verecek davasından dolayı meydana geldiği ileri sürülen olayda, yaralanan gencin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Bıçaklı saldırganlar Kocaeli'de yakalandı mask

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova karayolu Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.S.’nin (26) evinin önüne gelen 3 kişi, genç adamı bıçakla yaraladıktan sonra geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan O.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen O.S., Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Olay sonrasında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini takip eden Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma düzenledi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile genişletilen çalışma sonucunda 3 zanlıdan O.S. (27) ve S.A. (24) Kocaeli’de yakalandı. Zanlılar Kocaeli’nden alınıp Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Diğer zanlının arama çalışmaları ise devam ediyor.

Zanlıların Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk ifadelerinde kavganın alacak verecek tartışmasından çıktığı, S.A.’nın O.S.’yi göğsünden bıçakladığı tespit edildi. 2 zanlı Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

25 Şub 2022 - 17:26 Kocaeli- Asayiş

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