Bıçaklı saldırganlar Kocaeli'de yakalandı

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova karayolu Turist Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.S.’nin (26) evinin önüne gelen 3 kişi, genç adamı bıçakla yaraladıktan sonra geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan O.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen O.S., Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Olay sonrasında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini takip eden Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma düzenledi. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile genişletilen çalışma sonucunda 3 zanlıdan O.S. (27) ve S.A. (24) Kocaeli’de yakalandı. Zanlılar Kocaeli’nden alınıp Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Diğer zanlının arama çalışmaları ise devam ediyor.
Zanlıların Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk ifadelerinde kavganın alacak verecek tartışmasından çıktığı, S.A.’nın O.S.’yi göğsünden bıçakladığı tespit edildi. 2 zanlı Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.