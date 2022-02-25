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25 Şub 2022 - 18:13- Gündem G: 25 Şub 2022 - 18:21

Bakan korumasından şok sözler: Çirkin görüntü oluşturuyorsunuz

Yeni Kandıra Yolu’nun tamamlanan 7 kilometrelik bölümünün açılışı programında, organizasyon yetersiz kalınca basın mensupları zor koşullar altında haber yapmak zorunda kaldı. Gazeteciler yağmur altında yerde oturarak haberini yazmaya çalıştı
Bakan korumasından şok sözler: Çirkin görüntü oluşturuyorsunuz mask

Yeni Kandıra Yolu’nun tamamlanan 7 kilometrelik bölümünün açılışı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımları ile yapıldı. Söz konusu açılış için karayolları tarafından düzenlenen programda basın mensupları zorlu anlar yaşadı. Yağmur altında haberini yapmak zorunda bırakılan basın emekçileri ekipmanlarını korumak için şemsiye bile açamadı.

'ÇİRKİN BİR GÖRÜNTÜ'

Bakan korumaları tarafından protokolün görünmemesinin gerekçe olarak gösterildiği programda kimi basın mensupları ekipmanları ile birlikte adeta sırılsıklam oldu. Bakan koruması yerde ve yağmur altında haber yazmaya çalışan gazetecilere "Burada durmanız yanlış. Bakan Bey karşıda duruyor. Çirkin bir görüntü oluşturuyorsunuz" demesi ise işini zor şartlarda yapmaya çalışan gazetecileri çileden çıkardı.

25 Şub 2022 - 18:13 - Gündem

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