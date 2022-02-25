İzmit Belediyesi Engelsiz Taksi hizmeti vatandaşların eli ayağı oldu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2021 Ekim ayında faaliyet geçirdiği Engelsiz Taksi, engeli olan vatandaşların eli ayağı olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Engelsiz Taksi, engel durumuna sahip vatandaşların veya refakatçisinin hastane, diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, valilik, kaymakamlık gibi kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını sağlıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelli Erişilebilirlik Yasası’na uygun şekilde tasarlanmış olan Engelsiz Taksi ile dezavantajlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, karşılaştıkları güçlükleri azaltmak adına 2021 Ekim ayından itibaren faaliyet gösteriyor. Engelsiz taksi hizmetine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetini dile getiriyor.

RANDEVU OLUŞTURABİLİRLER

Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen engel durumuna sahip vatandaşlar veya refakatçisi, randevu gününden en az 1-3 gün önce İzmit Belediyesi’nin 0262 318 00 00 (dahili 4214) numarası veya 0262 318 02 02 numaralı hatları arayarak randevu oluşturabilirler. Engelsiz Taksi hizmeti İzmit ilçe sınırları içerisindeki devlet hastaneleri ve tedavi merkezi randevularında hizmet vermektedir.