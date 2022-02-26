Büyükşehir okulların da sağlığını düşünüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında ilimizdeki neredeyse tüm okullarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

ZARARLILARLA MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm yıl boyunca sivrisinek ve karasinek gibi zararlılarla karşı mücadele çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Böylelikle halk sağlığını tehdit eden ve hastalıkların yayılmasına aracılık eden haşere ve kemirgenler hedef alındı. Haşereler ve kemirgenler gibi zararlılara yönelik ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 732 okulda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

ÖNLEM ALINDI

Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulama; özellikle okul lavaboları, ardiye, kalorifer dairesi gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan hedef noktalarda gerçekleştirildi. Okullarda uygulanan ilaçlama ile kemirgenlerden bulaşan hantavirüs enfeksiyonları, veba, leptospira enfeksiyonları ile haşerelerden kaynaklanan verem, tifüs, dizanteri gibi hastalıklarla mücadelede hedeflendi. Yapılan uygulamalar; Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, tür seçiciliği olan ve çevre dostu ürünler kullanılarak, çocuklarımızın sağlığı konusunda son derece hassas düşünülüp gerçekleştirildi.