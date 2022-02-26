Gelecek İzmit’e Demir morali

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, bir süre önce ortak kullandıkları il binasından ayrılarak Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Kobak İşhanı kat:4 İzmit adresine taşınan İzmit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Haftalık yönetim kurulu toplantısına başkanlık eden Demir, ilçe başkanı Ömer Uçar’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ömer Uçar’ın kısa teşekkür konuşmasından sonra, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gezdiği tüm Türkiye’de vatandaşı canından bezdirdiğini vurgulayan Doğan Demir, “Her bakımdan çok kötü yönetilen hatta hiç yönetilemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Ben Türkiye’yi karış karış gezen bir arkadaşınız olarak açık ve net söylüyorum ki bunlar için yolun sonu görünüyor. Sandıktan ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, geliyor gelmekte olan. Çizdikleri pembe tablolar, trol çeteleriyle manipüle etmeler, üzerinde bolca oynanmış TÜİK raporları da bunları kurtarmayacak. Milletin mutfağı, cebi yangın yeri. Sizlerden tek ricam, kapı kapı gezmeniz ve vatandaşın dertleriyle dertlenmenizdir. Zaten vatandaşa bir dokunuyor, bin ah işitiyorsunuz. Altı genel başkanın bir araya gelmesi vatandaşın içerisindeki umutları yeşertti. Genel merkezimizin açıkladığı proje ve çözüm önerilerini iyi takip edip, vatandaşlarımızı bilgilendirmek de sizlere düşüyor” dedi. Yaklaşık iki saat süre toplantı, yöneticilerin motivasyonunu yükseltti.