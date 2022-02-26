Gültepe kazanırsa ŞAMPİYON!

1. Amatör Lig C Grubu’nda lider Gültepespor küme düşmesi kesinleşen Şirinköyspor karşısında kazandığı takdirde adını Süper Amatör Lig’e yazdıracak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç bu akşam (Pazar) saat 19.00’da başlayacak.
PLAY-OFF VE DÜŞMEME MÜCADELESİ
Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 de beraberlikle ikinci sıraya kadar yükselen Gölcük Çiftlikspor, düşmeme mücadelesi veren Tavşanlı deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. Üçüncü sıradaki Derince Birlik ile dördüncü Anadolu 1071 maçı ilk 3’e girmek isteyen iki takım için de çok önemli. Birlik’in 1071 karşısında 2 puan farklı avantajı bulunuyor. Yine ligde kalmak isteyen İzmit Selanik bir iddiası olmayan Darıcaspor maçını kazanmak için sahadaki yerini alacak.
1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Gültepespor
16
12
2
2
43
18
38
2.
Gölcük Çiftlik
16
10
3
3
49
26
33
3.
Derince Birlik
16
10
1
5
41
21
31
4.
Anadolu 1071
16
8
5
3
39
16
29
5.
Tavşancılspor
16
7
4
5
32
23
25
6.
Darıcaspor
16
6
4
6
26
28
22
7.
Kullarspor
16
6
2
8
35
41
20
8.
İzmit Selanik
16
4
1
11
32
77
13
9.
Tavşanlıspor
16
3
1
12
31
50
10
10.
Şirinköyspor
16
2
1
13
25
53
7
PAZAR
17:00
Derince Birlik
Anadolu 1071
17:00
İzmit Selanik
Darıcaspor
17:00
Tavşanlıspor
Gölcük Çiftlik
19:00
Tavşancılspor
Kullarspor
19:00
Gültepespor
Şirinköyspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.