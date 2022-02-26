Gültepe kazanırsa ŞAMPİYON!

1. Amatör Lig C Grubu’nda lider Gültepespor küme düşmesi kesinleşen Şirinköyspor karşısında kazandığı takdirde adını Süper Amatör Lig’e yazdıracak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç bu akşam (Pazar) saat 19.00’da başlayacak.

PLAY-OFF VE DÜŞMEME MÜCADELESİ

Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 de beraberlikle ikinci sıraya kadar yükselen Gölcük Çiftlikspor, düşmeme mücadelesi veren Tavşanlı deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. Üçüncü sıradaki Derince Birlik ile dördüncü Anadolu 1071 maçı ilk 3’e girmek isteyen iki takım için de çok önemli. Birlik’in 1071 karşısında 2 puan farklı avantajı bulunuyor. Yine ligde kalmak isteyen İzmit Selanik bir iddiası olmayan Darıcaspor maçını kazanmak için sahadaki yerini alacak.

1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Gültepespor

16

12

2

2

43

18

38

2.

Gölcük Çiftlik

16

10

3

3

49

26

33

3.

Derince Birlik

16

10

1

5

41

21

31

4.

Anadolu 1071

16

8

5

3

39

16

29

5.

Tavşancılspor

16

7

4

5

32

23

25

6.

Darıcaspor

16

6

4

6

26

28

22

7.

Kullarspor

16

6

2

8

35

41

20

8.

İzmit Selanik

16

4

1

11

32

77

13

9.

Tavşanlıspor

16

3

1

12

31

50

10

10.

Şirinköyspor

16

2

1

13

25

53

7



PAZAR

17:00

Derince Birlik

Anadolu 1071

17:00

İzmit Selanik

Darıcaspor

17:00

Tavşanlıspor

Gölcük Çiftlik

19:00

Tavşancılspor

Kullarspor

19:00

Gültepespor

Şirinköyspor

