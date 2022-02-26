Bugünden itibaren ekmek ve simit zamlı satılacak

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) artan maliyetler nedeniyle yapılan toplantı sonrası ekmeğin gramajının düşürülerek fiyatının aynı kalması, simitin ise gramajının arttırılarak zam yapılması kararı alınmıştı. Bilindiği gibi son zam 17 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştı.
EKMEK 3, SİMİT 4 TL
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmek 200 grama düşürülerek 3 TL’ye satılacak. 90 gram olan ve 3 TL’ye satılan simit ise bugünden itibaren 100 grama çıkarılarak 4 TL’ye satılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kafkas Kartalı - Fırıncįlar zam yapıyor devlet temsilcilerinin sesi yok.Eyyy iktidar neredesin?Neden müdahale etmiyorsun.Adamlar yasa dıșı zam yapıyor.AKP bitiyorsun.
Mehmet Kurt - Buğday da dışarı bağımlı olduğumuz sürece bu böyle şu anda ekmeğe yapılan zamlar az bile ilerde çok daha yüksek fiyatlardan alacağız enerjinden buğdayına kadar dış güçlere bağımlı kalırsan sonuç bu olur .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.