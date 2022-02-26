Bugünden itibaren ekmek ve simit zamlı satılacak

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) artan maliyetler nedeniyle yapılan toplantı sonrası ekmeğin gramajının düşürülerek fiyatının aynı kalması, simitin ise gramajının arttırılarak zam yapılması kararı alınmıştı. Bilindiği gibi son zam 17 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştı.

EKMEK 3, SİMİT 4 TL

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmek 200 grama düşürülerek 3 TL’ye satılacak. 90 gram olan ve 3 TL’ye satılan simit ise bugünden itibaren 100 grama çıkarılarak 4 TL’ye satılacak.