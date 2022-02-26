İzmit'te 3+1 daire mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçe, Yenidoğan Mah. 3924 Ada, 11 Parsel, B-Blok ikinci kat 3 nolu bağımsız bölüm 3+1 daire olup, ilçe merkezine çok yakın, eski bina, bakımlı, her türlü devlet dairelerine yakın, ulaşım sorunu yok, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği, taşınmazda iştira hakkı bulunduğu, iştira hakkının sorulacağı, devam ettiğinin bildirilmesi halinde taşınmaz iştira hakkı ile satılacağı.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...