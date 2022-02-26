KOGACE'den tepki: Önceliğiniz arkadaşlarımızın çalışabilecekleri bir alan oluşturmak

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ilimizde de basın sektöründe çalışanlar, özellikle sahada koşturup, haber toplayan gazeteci arkadaşlarımız, oldukça zor şartlarda çalışmaktadır. Yaz kış demeden görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, geçmiş yıllarda gittikleri her yerde saygı duyulan, kendileri için her yerde çalışma alanı ayrılan gazeteci arkadaşlarımız, son günlerde gittikleri yerlerde bırakın çalışacakları masayı, bilgisayarını koyacak bir yer bile bulamayacak hale gelmiştir. Buna en iyi örnek ise bugün İzmit-Kandıra yolunun ilk 8 kilometrelik bölümünün açılışında yaşananlardır. Muhabir arkadaşlara oturacak veya yağmurdan korunacakları bir yer hazırlanmadığı gibi, zor şartlarda çalışırken, bir bakan korumasının, ayakta haber yazmaya çalışan meslektaşımızı, “Çirkin görüntü oluşturuyorsunuz” diyerek göndermeye çalışmıştır.

"SIKLIKLA YAŞANMAKTDIR"

Hatta meslektaşımızın, “Biz nerede çalışalım?” sorusunu yönetilmesi üzerine “O benim problemim değil” diyerek cevap vermesi de cabası olmuştur. Bu ve buna benzer olaylar son günlerde sıklıkla yaşanmaktadır. Gazeteciler, sizlerin yaptıklarını ve söylediklerini kamuoyuna duyurmak için görevli olarak programlarınıza ve toplantılarınıza gelmektedir. Tüm siyasi partilere, STK’lara ve belediyelere sesleniyoruz. Önceliğiniz görevli arkadaşlarımızın çalışabilecekleri bir alan oluşturmak ve bu alanı sadece gazetecilerin kullanmasını sağlamaktır. Aksi takdirde yarın bu gazeteci arkadaşları programlarınızda bulamayabilirsiniz.