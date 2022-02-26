Atatürkçü Düşünce Derneği nde bu hafta Bunalımdan Çıkış Yolu konuşuldu

Ev sahipliğini şube başkanı Taylan Bingöl ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı söyleşiye ADD eski şube başkanı yeni Kocaeli Şairler ve yazarlar derneği başkanı Taylan Katak, İyi Parti İzmit ilçe başkanı Pelin Coştur Filiz, Türk Ocağı başkanı Mustafa Arha, Hürriyetçi Eğitim sen Genel Başkan yardımcısı Süleyman Pekin, Aydınlar Ocağı Başkan yardımcısı Şeref Gönenli, Kocaeli üniversitesinden öğretim görevlileri doktorlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Bunalımdan çıkış yolu konulu söyleşiyle misafirleri ile sohbet eden Demir, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve manevi durumunu endişe ve kaygı verici olarak değerlendiren siyasetçilerin kendi yöntem ve metotlarını uygulamak için ülkeyi yönetenlerin daha yanlış yöneterek halkın teveccühünden ve desteğinden mahrum kalmalarını bekleyerek bir değişim ve iktidar planlamaları ancak hayali bir yöntemdir,



Halkı etkileyecek harekete geçirecek inandıracak en önemli unsur sivil toplum kuruluşlarıdır, bugün iktidarı elinde bulunduranlar Bu gerçeği görmüş 20 yılda eksik kaldıkları sivil toplum alanında önemli çalışmalar yaparak siyasetlerini "kurdukları ve kurulmasına yardım ettikleri" kendileriyle aynı dünya görüşüne sahip sivil toplum kuruluşları ile birleştirilmiştir, buna rağmen 20 yıl önce sivil toplum kuruluşlarında en fazla karşılığı olan bugünün muhalif siyasi parti ve hareketleri son 20 yılda sivil toplum kuruluşlarını ihmal ederek önemli alanı boş bırakmışlardır.



Hal böyle iken yaşanan olumsuz ekonomik ve siyasi gelişmelerden medet ummak sivil toplum kuruluşlarını yok sayarak iktidar olacağını düşünmek bilimsel ve gerçekçi değildir.



Halkın kalbine giden yol sivil toplum kuruluşlarından geçer bunu Başaran her siyasi ideoloji iktidar olur, bu bilimsel bir metot daha önce denenmiş başarılı olmuş bir yoldur, bunun içindir ki Cumhuriyeti Atatürk'ü ve cumhuriyetin kazanımlarını önemseyen insanlar enerjilerinin önemli bir kısmını siyasi partilerde ziyan etmek yerine sivil toplum kuruluşlarına ayırmalı ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan kurduğu ülküden gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümeli, Atatürk'ün en önemli ilkelerinden birisi olan halkçılığı ihmal etmemeli, iktidar partisi ve mevcut yerel yönetimler de hiçbir siyasi parti ile organik bir bağı olmayan kamu yararına faaliyet yürüten ilkeler fikirler ülküler temelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını yok sayma malı kamu ve yerel yönetimlerin imkanlarından mahrum etmemeli" diyerek sözlerine son verdi.



Programın sonunda söyleşiyi gerçekleştiren Yücel Alpay demire derneğin amblemi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimli plaketi takdim eden ADD Kocaeli şube başkanı Taylan Bingöl, katılımcılara teşekkür ederek söyleşilerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek duyarlı tüm vatandaşları Her cuma akşamı ADD Kocaeli şube söyleşilerine davet etti.