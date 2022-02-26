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26 Şub 2022 - 11:59- Asayiş G: 26 Şub 2022 - 12:01

İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev yandı

Kocaeli’de bir kaldırım üzerinde işçilerin malzeme depoladığı kulübe çıkan yangında küle döndü.
İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev yandı mask
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Yangın, gece saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi üzerinde bir kulübede çıktı. İnşaatta çalışan işçilerin malzeme stokladıkları küçük kulübe bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken kulübeden eser kalmadı. İçerisinde tutulan malzemelerin de bir kısmı zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

26 Şub 2022 - 11:59 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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