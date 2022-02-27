Körfez zorlu İstanbul virajında!

Kocaelispor sezonun 25. maçında İstanbulspor’a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yiğit Arslan’ın yöneteceği mücadele TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak.

DERİN BİR NEFES DAHA

Kontrollü, disiplinli, ne yaptığını bilerek oynayan, hücumda ve savunmada çok adamla bulunmayı gerçekleştirebilen, bol pasa dayalı, kanat beklerini hücumda bol bol değerlendiren İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor zorlu maça hazır. Son 2 maçta 4 puan alan ve kendine gelen yeşil siyahlılar, son maçında deplasmanda Balıkesirspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 42’ye çıkaran rakibini mağlup edip derin bir nefes daha almak istiyor.

KONTROL ALTINDA TUTALIM

Hafta boyunca rakibini iyi analiz eden ve ezberleyen yeşil siyahlılar bir yandan da kendi oyun düşüncesini sahaya yansıtmaya çalışacak. Sabırlı ve coşkulu futbolun yanında tempoyu sürekli yukarıda tutmak isteyen yeşil siyahlılar, rakibin kanat ofans oyuncuları Topalli ile Ethemi’ye özel önlem alacak ve İbrahim’i hem savunma arkasına hem de kenarlardan yapılacak ortalarda kontrol altında tutacak.

ÇOK KOŞMALIYIZ

Son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan sarı siyahlılar 40 gol attı, 28 de gol yedi. Kocaelispor ise 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Sadece 23 gol atan yeşil siyahlılar 31 de gol yedi. Pozisyonlara giren ancak bunları sonuçlandırmada sorunlar yaşayan yeşil siyahlılarda kanat ofans oyuncuları ile merkez orta sahadaki isimler sezonun en çok koşacakları maça çıkacaklar. Kocaelispor’un bu maçta topa temastan ve ısırgan futboldan da kaçınmaması gerekiyor. Kontra atağa çıkma konunda iyi işler yapan İstanbulspor’un bu oyununa karşılık olarak rakibe çok daha yakın oynanması gerekiyor.

HAVA SOĞUK, ZEMİ KAYGAN

Mandjeck’in cezalı olduğu, Dino’nun ise kadroda yer alacağı Kocaelispor’un akşamki maçta kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş ve İlyas Kubilay, sağda Benhur, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride de Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Maçın İzmirli hakemi Yiğit Arslan daha önce Kocaelispor’un maçını hiç yönetmezken, İstanbulspor'un ise 10. maçına çıkacak. Akşam saatlerinde İstanbul’da yağış bekleniyor, sıcaklık ise 8 derece olacak.

İSTANBULSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta

SAAT: 19.00

YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN MAX 1

HAVA: 8 derece yağışlı

İSTANBULSPOR

ALPEREN UYSAL

MEHMET YEŞİL

OĞUZHAN BERBER

OLOGO INAINFE

MELİH KABASAKAL

ALİ YAŞAR

FERHAT YAZGAN

MUAMMER SARIKAYA

VALON ETHEMI

JETMİR TOPALLİ

İBRAHİM YILMAZ

KOCAELİSPOR

İSMET YUMAKOĞULLARI

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

MAZLUM DEMİR

BERKAY DABANLI

MEHMET TAŞ

İLYAS YA DA DIOP

RASHEED AKANBI

BENHUR KESER

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE