Körfez zorlu İstanbul virajında!

Kocaelispor sezonun 25. maçında İstanbulspor’a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yiğit Arslan’ın yöneteceği mücadele TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak.
DERİN BİR NEFES DAHA
Kontrollü, disiplinli, ne yaptığını bilerek oynayan, hücumda ve savunmada çok adamla bulunmayı gerçekleştirebilen, bol pasa dayalı, kanat beklerini hücumda bol bol değerlendiren İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor zorlu maça hazır. Son 2 maçta 4 puan alan ve kendine gelen yeşil siyahlılar, son maçında deplasmanda Balıkesirspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 42’ye çıkaran rakibini mağlup edip derin bir nefes daha almak istiyor.
KONTROL ALTINDA TUTALIM
Hafta boyunca rakibini iyi analiz eden ve ezberleyen yeşil siyahlılar bir yandan da kendi oyun düşüncesini sahaya yansıtmaya çalışacak. Sabırlı ve coşkulu futbolun yanında tempoyu sürekli yukarıda tutmak isteyen yeşil siyahlılar, rakibin kanat ofans oyuncuları Topalli ile Ethemi’ye özel önlem alacak ve İbrahim’i hem savunma arkasına hem de kenarlardan yapılacak ortalarda kontrol altında tutacak.
ÇOK KOŞMALIYIZ
Son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan sarı siyahlılar 40 gol attı, 28 de gol yedi. Kocaelispor ise 28 puanla 14. sırada bulunuyor. Sadece 23 gol atan yeşil siyahlılar 31 de gol yedi. Pozisyonlara giren ancak bunları sonuçlandırmada sorunlar yaşayan yeşil siyahlılarda kanat ofans oyuncuları ile merkez orta sahadaki isimler sezonun en çok koşacakları maça çıkacaklar. Kocaelispor’un bu maçta topa temastan ve ısırgan futboldan da kaçınmaması gerekiyor. Kontra atağa çıkma konunda iyi işler yapan İstanbulspor’un bu oyununa karşılık olarak rakibe çok daha yakın oynanması gerekiyor.
HAVA SOĞUK, ZEMİ KAYGAN
Mandjeck’in cezalı olduğu, Dino’nun ise kadroda yer alacağı Kocaelispor’un akşamki maçta kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş ve İlyas Kubilay, sağda Benhur, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride de Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Maçın İzmirli hakemi Yiğit Arslan daha önce Kocaelispor’un maçını hiç yönetmezken, İstanbulspor'un ise 10. maçına çıkacak. Akşam saatlerinde İstanbul’da yağış bekleniyor, sıcaklık ise 8 derece olacak.
İSTANBULSPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta
SAAT: 19.00
YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN MAX 1
HAVA: 8 derece yağışlı
İSTANBULSPOR
ALPEREN UYSAL
MEHMET YEŞİL
OĞUZHAN BERBER
OLOGO INAINFE
MELİH KABASAKAL
ALİ YAŞAR
FERHAT YAZGAN
MUAMMER SARIKAYA
VALON ETHEMI
JETMİR TOPALLİ
İBRAHİM YILMAZ
KOCAELİSPOR
İSMET YUMAKOĞULLARI
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
MAZLUM DEMİR
BERKAY DABANLI
MEHMET TAŞ
İLYAS YA DA DIOP
RASHEED AKANBI
BENHUR KESER
DIMITRIS KOLOVOS
BABACAR GUEYE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.