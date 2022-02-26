Doğantepe lider avında

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor bugün grup lideri Kartal Bulvar ile deplasmanda karşılaşacak. İl sıralamasında altta kalmak istemeyen Arslanbey Gençlerbirliği son sıradaki Cevizli Anadolu’ya İstanbul’da oynayacak. Değirmendere’nin bay olduğu günde grubun en başarılı Kocaeli takımı ikinci sıradaki Yuvacıkspor ise dördüncü sıradaki Nişantaşı’nı ağırlayacak.
BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Kartal Bulvar
10
8
2
0
14
3
26
2.
Yuvacıkspor
11
6
3
2
25
9
21
3.
Ortaköyspor
11
6
3
2
20
10
21
4.
Nişantaşıspor
10
5
4
1
13
6
19
5.
Değirmendere
11
4
3
4
22
17
15
6.
Doğantepespor
11
2
3
6
12
17
9
7.
Arslanbey GB.
11
2
3
6
10
16
9
8.
İstanbul Siirt
11
2
1
8
10
33
7
9.
Cevizli Anadolu
10
1
2
7
6
21
5
BUGÜNÜN MAÇLARI-14.00
Ortaköyspor
İstanbul Siirt
Kartal Bulvar
Doğantepespor
Cevizli Anadolu
Arslanbey GB.
Yuvacıkspor
Nişantaşıspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.