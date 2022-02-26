Doğantepe lider avında

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor bugün grup lideri Kartal Bulvar ile deplasmanda karşılaşacak. İl sıralamasında altta kalmak istemeyen Arslanbey Gençlerbirliği son sıradaki Cevizli Anadolu’ya İstanbul’da oynayacak. Değirmendere’nin bay olduğu günde grubun en başarılı Kocaeli takımı ikinci sıradaki Yuvacıkspor ise dördüncü sıradaki Nişantaşı’nı ağırlayacak.

BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Kartal Bulvar

10

8

2

0

14

3

26

2.

Yuvacıkspor

11

6

3

2

25

9

21

3.

Ortaköyspor

11

6

3

2

20

10

21

4.

Nişantaşıspor

10

5

4

1

13

6

19

5.

Değirmendere

11

4

3

4

22

17

15

6.

Doğantepespor

11

2

3

6

12

17

9

7.

Arslanbey GB.

11

2

3

6

10

16

9

8.

İstanbul Siirt

11

2

1

8

10

33

7

9.

Cevizli Anadolu

10

1

2

7

6

21

5



BUGÜNÜN MAÇLARI-14.00

Ortaköyspor

İstanbul Siirt

Kartal Bulvar

Doğantepespor

Cevizli Anadolu

Arslanbey GB.

Yuvacıkspor

Nişantaşıspor

