Gölcük bu senin son şansın

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta çekişme olanca hızı ile devam ediyor. Pazar mesaisinde Gölcükspor lider İstanbul Sinopspor ile karşılaşacak. Hakan Esa dışında eksiği olmayan Kırmızı siyahlıların iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. İkinci sıradaki Gebzespor’un rakibi son sıradaki Irmakspor olacak. Karamürsel ve Kullar evinde 3 puan mücadelesi verecek. Karamürsel, Gazi Mahallesi ile Kullar ise İnkilapspor karşısında 3 puan arayacak.
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
İstanbul Sinop
12
9
2
1
20
6
29
2.
Gebzespor
12
8
2
2
24
12
26
3.
Kullarspor
12
7
3
2
21
10
24
4.
Gölcükspor
12
7
2
3
22
10
23
5.
Karamürsel
12
6
3
3
20
10
21
6.
Çayırova
12
4
4
4
16
12
16
7.
Gazi Mahallesi
12
4
4
4
15
16
16
8.
Alemdağspor
12
2
1
9
11
25
7
9.
İnkılapspor
12
1
1
10
8
28
4
10.
Irmakspor
12
0
2
10
5
33
2
BUGÜNÜN MAÇLARI -14.00
Irmakspor
Gebzespor
Kullarspor
İnkılapspor
Karamürselspor
Gazi Mahallesi
İstanbul Sinop
Gölcükspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.