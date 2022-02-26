Gölcük bu senin son şansın

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta çekişme olanca hızı ile devam ediyor. Pazar mesaisinde Gölcükspor lider İstanbul Sinopspor ile karşılaşacak. Hakan Esa dışında eksiği olmayan Kırmızı siyahlıların iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. İkinci sıradaki Gebzespor’un rakibi son sıradaki Irmakspor olacak. Karamürsel ve Kullar evinde 3 puan mücadelesi verecek. Karamürsel, Gazi Mahallesi ile Kullar ise İnkilapspor karşısında 3 puan arayacak.

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

İstanbul Sinop

12

9

2

1

20

6

29

2.

Gebzespor

12

8

2

2

24

12

26

3.

Kullarspor

12

7

3

2

21

10

24

4.

Gölcükspor

12

7

2

3

22

10

23

5.

Karamürsel

12

6

3

3

20

10

21

6.

Çayırova

12

4

4

4

16

12

16

7.

Gazi Mahallesi

12

4

4

4

15

16

16

8.

Alemdağspor

12

2

1

9

11

25

7

9.

İnkılapspor

12

1

1

10

8

28

4

10.

Irmakspor

12

0

2

10

5

33

2



BUGÜNÜN MAÇLARI -14.00

Irmakspor

Gebzespor

Kullarspor

İnkılapspor

Karamürselspor

Gazi Mahallesi

İstanbul Sinop

Gölcükspor

