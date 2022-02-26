Kocaeli’den eğitim için Ukrayna’ya gitti, mahsur kaldı

Körfez’de ikamet eden ve diş hekimliği okumak için Ukrayna’nın Kiev kentine giden Türk Öğrenci Didem Açıkgöz, Ukrayna –Rusya savaşı nedeniyle mahsur kaldığı ve evinden dışarı çıkamadığı bildirildi. Yaşanan savaş nedeniyle zor şartlar altında Kiev’de mahsur kalan öğrenci Didem Açıkgöz, Türkiye'nin acilen kendilerine ulaşarak yardım etmesini ve buradan tahliye edilmesini istedi.

"HALA BİR ADIM ATILMADI"

Kızının can güvenliğinden endişe duyan Didem Açıkgöz’ün annesi Semra Özdemir Işık ise, hükümete seslenerek, kızlarının Türkiye’ye getirilmesini istedi ve yaşanan savaştan dolayı kızının ve diğer Türk öğrencilerin mağdur ve perişan olduğunu söyledi. Anne Semra Özdemir Işık, “Kızımız mahsur kaldı. Yaşanan savaştan dolayı kızımız bulunduğu yerden dışarı çıkamıyor. Acilen Türk hükümetinin harekete geçerek, kızımı ve diğer Türk öğrencileri tahliye etmesini istiyorum. Bütün ülkeler vatandaşlarını ülkelerine götürdü, ülkemiz hala bir adım atmadı” dedi.