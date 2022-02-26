Cezaevinde fenalaştı, hastanede öldü

Alınan bilgilere göre hurdacılık yapan Emrah çalışır, bir suç nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce Kandıra kapalı cezaevine konuldu. 2020 yılı Mayıs ayında koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede kalmasına rağmen kalıcı hasar oluşması nedeniyle hakkında haber de yapılan Emrah Çalışır, iddialara göre ziyaret için gelen anne ve babasını paravan arkasında gördü ve aniden heyecanlanarak fenalaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Olduğu tere yığılan Emrah çalışır, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olan Emrah Çalışırın, ani heyecan sonrasında kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken, yapılacak olan otopsi ile kesin ölüm nedeninin belli olacağı belirtiliyor. Otopsi yapılmasının ardından Emrah Çalışır bugün Körfez’de toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.