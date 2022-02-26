Cezaevinde fenalaştı, hastanede öldü

Alınan bilgilere göre hurdacılık yapan Emrah çalışır, bir suç nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce Kandıra kapalı cezaevine konuldu. 2020 yılı Mayıs ayında koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede kalmasına rağmen kalıcı hasar oluşması nedeniyle hakkında haber de yapılan Emrah Çalışır, iddialara göre ziyaret için gelen anne ve babasını paravan arkasında gördü ve aniden heyecanlanarak fenalaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olduğu tere yığılan Emrah çalışır, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olan Emrah Çalışırın, ani heyecan sonrasında kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilirken, yapılacak olan otopsi ile kesin ölüm nedeninin belli olacağı belirtiliyor. Otopsi yapılmasının ardından Emrah Çalışır bugün Körfez’de toprağa verilecek.