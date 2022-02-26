Alınan bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi Kireç ocakaları mevkisinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan kurşun Tarık Tanaç'a isabet etti. Tanaç kanlar içinde yere yığılırken, 5 kişi de darp neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayda ağır yaralanan Tarık Tanaç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Tanaç’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İzmit’te toprağa verildi. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen S.Ö. ve E.Ö.'nün de aralarında bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen E.Ö. S.Ö. ile birlikte 4 şüpheli tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
26 Şub 2022 - 12:37- Asayiş Güncelleme: 26 Şub 2022 - 13:04
Tavşantepe cinayetinde 4 kişi tutuklandı
İzmit Tavşantepe’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Tarık Tanaç, pompalı tüfekle vurularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.