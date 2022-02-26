Jeofizik Mühendisleri Genel Kurulu’nda Başkan Tığ, “150’ye yakın istifa var”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı yaklaşık 500 üyesi bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Kocaeli Şubesi Genel Kurulu bugün İzmit’te bulunan oda binasında gerçekleştirildi. Mevcut Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ’ın tek aday olduğu genel kurula Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, oda yöneticileri ve üyeler katılım sağladı. Genel kurulun Divan Başkanlığını Murat Kara, Divan Üyeliğine Gül Çelebi, yazmanlığa ise Mustafa Yaltırak seçildi.

“YENİ BİR HEVES, ÜMİT DEMEKTİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan genel kurulda Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ yaptığı konuşmada, “Pandemi dönemini inşallah atlatıyoruz. Geçtiğimiz iki yıllık süreçte aşağı yukarı Türkiye’nin de, dünyanın da içinden geçtiği koşullarda mesleğimiz de çok etkilendi. Oda olarak ağzımız yoruldu ama daha da etkilendik. Önümüzde daha iyi günler bekliyor diyelim. Bu dönem daha iyi olacağı ümidiyle yola çıkıyoruz. Ümidi taşımaksak sıkıntı yaşıyoruz. Yeni bir yönetim yeni bir heves, yeni bir ümit demektir” ifadelerinde bulundu.

“BUNLARI DAVA ETTİK”

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, “Bizim odamız da pandemi de çok etkilendi. Bu süreç içerisinde çok fazla odanın faaliyetleri olmadı; internet üzerinden faaliyet yürütmeye çalıştı şubelerimiz. Genel kurulumuz 6 ay gecikme ile yapılabildi. Bir buçuk senelik süre zarfında odamızın insan kaynakları şeklinde çok bir şey yok, ekonomik anlamda da kötü olmamıza rağmen çok önemli gelişmeler de oldu. Kategori 2’deki meseleyi halletmemiz oldu. Çalışma alanı açısından da, arkadaşlarımız açısından da çok önemli bir konuydu. Taşıma günü artık yine jeofizikçilerin yapacağı bir konumda. Bu da önemli bir kazanımdır. Bizim başımıza dert olan, bela olan bazı yönetmeliklerle ilgili sıkıntılar var. Bunları dava ettik; lehimize gelişiyor. Maden aramalarında, arama safhalarında tercihe bırakılmış meslek olarak görülüyor. Bu aşamalarda jeofizik yapılması, mühendislerinin de imza atması lazım” dedi.

“MESELA KOCAELİ’YE BİR KİŞİ GELMİŞ”

“Odamızın iki tane gelir kalemi kaldı, birisi üye aidatları, diğeri yenileme ücretleri” diyen Demirbaş, “Öğrenci tercihleri de azaldı. Geçen sene bölümlere giren kişilerin sayısı 83 kişiydi. Kocaeli’ye mesela 15 kişilik kontenjan var, 1 kişi gelmiş. Bu ileride meslektaşlarımız için handikap olacaktır. Bazı bölümlerimiz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Odamızın iki tane gelir kalemi kaldı, birisi üye aidatları, diğeri yenileme ücretleri. Üye aidatlarımızda çok büyük sıkıntı var. Üyelik aidatlarıyla yaşayan bir oda. 2023 yılı da çok zor geçecektir böyle olursa. Eski şevkin olmadığını görüyorum. Sırf bizim odamıza özgü olsa hadi toparlanacağım diyeceğim ama bu Türkiye’ye özgü. Online görüşmelerde de katılım çok az oluyor. ” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETE GELİYOR, BİZ ZİYARET EDİYORUZ”

Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ faaliyet raporu ile ilgili, “Ödemeler Ekim 2020 yılında genel merkez tarafından yapılmaya başlandı. Şubenin elektrik, su gibi giderleri konusunda kalem azaldı. Kiramız olmadığı için de çok fazla giderimiz yok. Gelir olmadığı için giderleri de kısmak zorunda kalıyoruz. Bu gelirlerin artması, talebimiz. İnşaat Mühendisleri Başkanı seçilince adam seçildiği için belediye başkanı ziyarete geliyor, biz belediye başkanlarını ziyaret ediyoruz. İnşallah biz de o günleri görürüz. Bu mesleği yapıp, bu meslekten para kazanıp odadan istifa edenler var. Keşke etmeselerdi. Belediyede çalışan, kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da var. Borçlarını ödeyip istifa eden birçok kişi var. Düzce ve Sakarya ile birlikte 600 üye sayımız olması gerekirken 150’ye yakın istifa var. Borcu olduğu için istifa edemeyenler de var. Umarım daha mesleğine bağlı bir şekle döneriz yoksa gidişimiz kötü. 15 lira üye aidatı ödememek için istifa etmek çok üzücü bir durum. ” dedi.

SEÇİMLER YARIN

Seçimler ise yarın yine aynı yerde 09.00-17.00 arasında yapılacak. Mehmet Zeki Tığ ve yönetiminin aday olduğu seçimlerde ayrıca 7 asil ve yedek yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 22 üst kurul delegesi seçilecek.

MEHMET ZEKİ TIĞ VE YÖNETİMİ

ASİL:

Mehmet Zeki TIĞ

Metin AŞÇI

Tahir Serkan IRMAK

Mehmet SANCILI

Eser Şahin EZME

Murat ERİNÇ

Göksu KÜÇÜKBAŞ

YEDEK:

Gökhan YAVAŞ

Ede AYAZ

Tamer ONAT

Sinan AKYOL

Hasan BALCIOĞLU

Tuğrul AFAL

Murat TOPÇU