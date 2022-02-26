Başkan Hürriyet’ten, Gümüş’e başsağlığı ziyareti



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz hafta babası Ahmet Gümüş’ü kaybeden MAG Gümüş Yapı İnşaat firması sahibi Mehmet Gümüş’e taziye ziyaretinde bulundu. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ile birlikte Mehmet Gümüş’ü ofisinde ziyaret eden Hürriyet, başsağlığı dileklerini ilettiği Gümüş’ün baba acısını paylaştı.