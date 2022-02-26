Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim alan, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan gençlerle buluştu. ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi kapsamında açılan kurslara katılarak BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan başarılı gençler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi. Gelecek yolunda gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve her daim yanlarında olacaklarını ifade eden Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini daha iyi yetiştirmeleri adına her zaman yanlarında olacağız. Siz sevgili gençleri gelecek yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kültür sanattan spora ve eğitime kadar birçok alanda düzenlediğimiz eğitimlerle gençlerin yanında en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizler gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olduğunuzda vatanınıza ve milletinize faydalı işlere imza atacaksınız ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız" diye konuştu.
26 Şub 2022 - 15:48- Spor Güncelleme: 26 Şub 2022 - 15:50
Başkan Bıyık gençlerle buluştu
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.0537 566 86 87
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor.05375668687
SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0538 094 41 95
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Refer...0532 560 61 03
Çırak - Kalfa aranıyor
Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.0534 254 75 15
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.