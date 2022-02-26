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26 Şub 2022 - 15:50- Spor G: 26 Şub 2022 - 15:51

Darıca G.B U19 şampiyonluğa yakın
Darıca G.B U19 şampiyonluğa yakın mask

Bölgesel Gelişim Ligi’nde boy gösteren Darıca G.B. Pendikspor’u 2-1 yenerek başarılı gidişatını sürdürdü. Maç fazlasıyla en yakın takipçisinin 10 puan önüne geçen Sarı-Yeşillil ekibimiz bitime 4 hafta kala mutlu sona çok yakın gözüküyor. Darıca G.B. Sancaktepe deplasmanına çıktı.

26 Şub 2022 - 15:50 - Spor

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