İstanbulspor yağmur altında çalıştı

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'de bugün evinde oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto 1. Lig 27. haftasında İstanbulspor, saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular antrenmanın devamında taktik çalışma gerçekleştirdi.