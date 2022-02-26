Ford Otosan meslek liselerini destekliyor

Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi olarak, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin paralel olduğu inancıyla farklı alanlarda hayata geçirdiği toplumsal yatırımlarını sürdürüyor. Otomotiv sektörünün geleceği için uzun yıllardır çalışmalar yürüten Ford Otosan, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri adına meslek liselerine farklı alanlarda destek veriyor. Şirket, katıldığı projelerle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerine staj ve iş olanağı sağlıyor.

2943 ÖĞRENCİYE STAJ VE İŞ İMKANI YARATTI

Türkiye’nin işsizlik ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sorunlarının çözümü için merkeze mesleki eğitimi yerleştiren Ford Otosan, fabrikalarının ve Ar-Ge Merkezi’nin bulunduğu üç ilde, Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul’da toplam 46 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden (MTAL) stajyer öğrenci alıyor. Bugüne kadar meslek liselerinin makina teknolojileri, motor araçlar teknolojisi, bilişim teknolojileri, metal teknolojileri, otomotiv, lojistik, elektrik elektronik teknolojisi, pazarlama, büro yönetimi, muhasebe ve finansman gibi farklı bölümlerinden 2943 öğrenci, stajyer programına dahil olup Ford Otosan’da çalışma olanağı buldu.

519 STAJYER ÖĞRENCİ ALINDI.

Bu kapsamda örneğin 2006-2007 Eğitim Yılı’ndan itibaren en çok stajyer öğrenci alımı yapılan üç okuldan biri olan Gölcük Şehit Volkan TANTÜRK MTAL’den şimdiye kadar 519 stajyer öğrenci alındı. Okul ile ayrıca 2017 yılında Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) projesi gerçekleştirildi. Ford Otosan 2019 yılında da Gölcük 15 Temmuz MTAL ve Kocaeli Valiliği seviyesinde geçerliliği 10 yıl sürecek protokol imzaladı. Gölcük 15 Temmuz MTAL ile şirketin mesleki eğitim iş birliği çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ’NİN BÜYÜMESİNE KATKI

Ford Otosan, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda bugüne kadar Kocaeli’nde bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak için yatırımlarına devam etti ve farklı STK’larla pek çok proje yürüttü. Şirketin 2021’de açıkladığı elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği 2 milyar Euroluk yatırım planı da Kocaeli’ni büyütmeye ve geliştirmeye katkı sunacak. Kocaeli Fabrikaları bu yatırım sayesinde ‘Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü’ne dönüşürken Ford Otosan, doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdamını, Kocaeli’nde ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükseltecek. Yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak.

MTAL’LERE TAM DESTEK

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016’da imzaladığı protokol kapsamında Ford Otosan Mesleki Eğitim Akademisi’nden uzmanlar, pek çok MTAL’de öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Düzenlenen mesleki eğitim derslerinde ve seminerlerde, sektördeki teknolojik gelişmeler aktarıldı, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla fabrika gezileri yapıldı.

MESLEKİ YETERLİLİK

Ford Otosan, bugüne kadar Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM), Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) ve Mesleğim Var Umudum Var gibi projelerle öğrencilere staj ve iş imkanı sundu. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2020 yılında “Mesleğim Var, Umudum Var” projesiyle, meslek lisesi son sınıf öğrencilerini, iş arayan gençleri veya işini kaybetmiş bireyleri iş hayatına dâhil etmeyi hedefleyen Ford Otosan, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü bu proje sayesinde dezavantajlı bireylere mesleki yeterlilik kazandırdı. İşsizlik, sosyal güvenlik kaygısı, toplumsal sorunlar ve sosyal uyum kaygısını azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiren şirket, 18 aylık çalışma boyunca hem dezavantajlı grupların sosyal hayata dâhil edilmesini hem de kadınlar öncelikli olmak üzere istihdamı artırmayı hedefledi.