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26 Şub 2022 - 15:54- Gündem G: 26 Şub 2022 - 15:55

Günay Gülcü dualarla anıldı

7 gün önce hayatını kaybeden iş insanı Günay Gülcü, Bestekar Mevlidhan Amir Ateş Başkanlığı’nda bir heyetle dualarla anıldı
Günay Gülcü dualarla anıldı mask
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İlimizin tanınan iş insanı Günay Gülcü vefatının 7’nci gününde Bestekar Mevlidhan Amir Ateş Başkanlığı’nda bir heyetle dualarla anıldı. Baş Çınarlı Camii’nde gerçekleşen anma programına Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş, ATV Avrupa Sorumlusu Fehmi Atay, Hafiz Mevlidhan Kadir Konya ile Baç Çınarlı Camii İmam Hatibi Kandıralı Ünsal Kan ve yardımcının da okuduğu Kur’an Kerim ve ilahiler okundu.

GÜLCÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Anma programına; İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Biz Kandırayız Platformu Başkanı Aygün Aynagöz, Kocaelispor Yöneticilerinden Bülent Özer, Mehmet Akif Şen, Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği Başkanı Rüştü Uygur, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Kocaeli Kandıralılar Derneği eski başkanlarından Turan Sarı, Erdal Baykara, İsmail Çapçı, Başkan Recep Yıldız, Harun Reşit Kocagöz, Prof. Dr. Mehmet Bayrak, İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticisi Salim Yaşar, Bekirpaşa Belediyesi eski Başkanı Abdullah Köktürk, Kuruçeşme Belediyesi eski Başkanı Ali Kahraman, Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç ve çok sayıda seveni katıldı.

26 Şub 2022 - 15:54 - Gündem

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