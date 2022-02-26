Karamürsel'de "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" tamamlandı

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Dijital Çağda Öğretmen Stratejileri Projesi" kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki toplantıda, 30 ay süren proje faaliyetleri tanıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı konuşmada, 2019 yılında kabul edilen ve salgın nedeniyle bazı faaliyetleri çevrim içi süren projenin, 6 aylık uzatma süresinden sonra geniş katılımlı toplantıyla tamamlandığını bildirdi.
“ATEMPO ONLİNE KATILDILAR”
Proje süresince ortakların iş birliğiyle "STDE Kılavuz Metodoloji Kitabı, STDE Online Eğitim Modülleri ve STDE Online Platformu"nun üretildiğini aktaran Çakır, "Hilal Kevser Köprülü, Nasiye Yılmaz, Mustafa Emre Yiğit'ten oluşan dijital koç takımı, 3 ayrı kısa dönem öğrenme öğretme faaliyetine katıldılar. 'Yeni Yol' başlıklı 5 günlük birinci eğitim, Avusturyalı ortak ATEMPO liderliğinde online yapıldı. 'Strateji' başlıklı 5 günlük ikinci eğitim İngiltere'den ortak kurum Duddley Teknoloji Koleji ev sahipliğinde yapıldı. Hibrid eğitim ve ulus ötesi toplantıya Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze katılırken, Boğaziçi Üniversitesi ve ATEMPO online katıldılar. 'Dijital Güç' başlıklı son eğitim ise İstanbul'da bulunan TİNK Koleji ev sahipliğinde yine online gerçekleştirildi” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.