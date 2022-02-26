YADEV’in işbirliği ağı güçleniyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yaşama Destek Evi için iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Özel bir rehabilitasyon merkezi ile danışmanlık hizmeti konusunda ortak çalışmalara imza atan Yaşama Destek Evi için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kocaeli Üniversitesi’nden de alanında uzman kişilerle iş birliği amacıyla bir araya geldi.

HEDEFLERİ VE AMAÇLARI ANLATILDI

Özel gereksinimli bireylere verilen hizmetin kalitesinin arttırılması ve işbirliği ağının güçlenmesi adına Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin ev sahipliğinde YADEV’de gerçekleştirilen toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın Uysal ve Arş. Gör. Samet Göç katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Ceren Şencan ve Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sultan Baylan tarafından yapılan sunumda; YADEV’in işleyişi, hedefleri ve amaçları anlatıldı.