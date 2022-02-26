Kocaelili üreticiler, ürünlerini dünya ile BULUŞTURUYOR

Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen organizasyonu, bu yıl 100’e yakın ülkeden 12 binin üzerinde satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor. 2022 yılında 7,5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk buluşma adresi olacak fuara bu yıl Kocaeli’den Galeri Sağlam Hediyelik Eşya ve Papart Seramik katılıyor.

YENİ İŞ FIRSATLARI

“Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti desteği ve uyguladığımız Overseas Buyer programı sayesinde yurt dışı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor bekliyoruz” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, yeni iş fırsatları sunan ticaret odaklı bir fuar özelliğine sahip HOST Istanbul’da yer alacak Kocaelili firmaları, dört gün boyunca eşsiz ihracat fırsatlarının beklediğini söyledi.