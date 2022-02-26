Kocaelili üreticiler, ürünlerini dünya ile BULUŞTURUYOR

Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen organizasyonu, bu yıl 100’e yakın ülkeden 12 binin üzerinde satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor. 2022 yılında 7,5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk buluşma adresi olacak fuara bu yıl Kocaeli’den Galeri Sağlam Hediyelik Eşya ve Papart Seramik katılıyor.
YENİ İŞ FIRSATLARI
“Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti desteği ve uyguladığımız Overseas Buyer programı sayesinde yurt dışı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor bekliyoruz” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, yeni iş fırsatları sunan ticaret odaklı bir fuar özelliğine sahip HOST Istanbul’da yer alacak Kocaelili firmaları, dört gün boyunca eşsiz ihracat fırsatlarının beklediğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.