Şayir: Projelerimizin yüzde 63’ünü tamamlamış durumda

AKP Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, Kocaeli eski il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan, AKP İl Yöneticileri Osman Akbulut ve Halil İbrahim Arslan, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, il kadın kolları ve gençlik kolları başkan vekilleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.
“54 PROJEMİZDEN 21 TANESİ TAMAMLANDI”
Konuşmasına yapılan projeleri anlatarak devam eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Projelerimizin yüzde 63’ünü tamamlamış durumdayız. İnşallah 2023 seçimleri öncesi halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek yüzde yüzünü bitirmiş ve fazlasını yapmış olacağız. Seçim beyannamemizde yer alan 54 projemizden 21 tanesi tamamlandı. 13 tanesi yapım aşamasında, 20 tanesi de proje aşamasındadır. Toplamda tamamlanan ve devam eden projelerimiz 645 milyonluk bir yatırım yaptık” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.