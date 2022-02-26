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26 Şub 2022 - 16:02- Gündem G: 26 Şub 2022 - 16:03

Erol: Cepte çakmak taşır gibi silah taşıyorlar

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, bireysel silahlanmaya dikkat çekerek, “İnsanlar ceplerinde çakmak taşır gibi silah taşıyorlar” dedi
Erol: Cepte çakmak taşır gibi silah taşıyorlar mask

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, bireysel silahlanmaya dikkat çekerek, “İnsanlar ceplerinde çakmak taşır gibi silah taşıyorlar. Bireysel silahlanmadaki önemli artış, ülkemizin gözde kentlerinden olan Kocaeli’miz de olumsuz sonuçlara yol açıyor. Kentteki muhtelif noktalarda, silahlı kavgalar meydana geliyor, cinayetler işleniyor. Bu olaylar, huzur kenti olarak anılan şehrimizin ismini karalarken, şehirde yaşayan tüm insanlarımızı da kaygılandırıyor. Gazeteciler, kadınlar ve gençler öldürülüyor. Şehrimiz güzelliklerle değil, cinayetlerle gündeme geliyor” dedi.

26 Şub 2022 - 16:02 - Gündem

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