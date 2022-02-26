İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, bireysel silahlanmaya dikkat çekerek, “İnsanlar ceplerinde çakmak taşır gibi silah taşıyorlar. Bireysel silahlanmadaki önemli artış, ülkemizin gözde kentlerinden olan Kocaeli’miz de olumsuz sonuçlara yol açıyor. Kentteki muhtelif noktalarda, silahlı kavgalar meydana geliyor, cinayetler işleniyor. Bu olaylar, huzur kenti olarak anılan şehrimizin ismini karalarken, şehirde yaşayan tüm insanlarımızı da kaygılandırıyor. Gazeteciler, kadınlar ve gençler öldürülüyor. Şehrimiz güzelliklerle değil, cinayetlerle gündeme geliyor” dedi.
26 Şub 2022 - 16:02- Gündem Güncelleme: 26 Şub 2022 - 16:03
Erol: Cepte çakmak taşır gibi silah taşıyorlar
İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, bireysel silahlanmaya dikkat çekerek, “İnsanlar ceplerinde çakmak taşır gibi silah taşıyorlar” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.