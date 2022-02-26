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26 Şub 2022 - 16:02- Kültür-Sanat G: 26 Şub 2022 - 16:04

KBFT, "Fotoğraf Günlüğüm" sunumunu izledi
KBFT, "Fotoğraf Günlüğüm" sunumunu izledi mask

KBFT’nin Mutat Cuma etkinliklerinde bu hafta Vidan Bulut Uz'un "Fotoğraf Günlüğüm" adlı sunumu izlendi. Yoğun bir kalabalık tarafından takip edilen sunum büyük beğeni topladı. Fotoğrafa nasıl başladığını anlatan Uz, KBFT’deki çalışmaların, kendisine hız kattığını birçok şey öğrendiğini belirterek, çalışmalarına daha değişik pencerelerden bakarak devam edeceğini söyledi.

26 Şub 2022 - 16:02 - Kültür-Sanat

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