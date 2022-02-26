Öznur: Niye çifte standart yapıyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Gebze İlçe Başkanı Murat Öznur, Gebze Belediyesi sorumlu birim ile ilgili basın açıklaması yaptı. BTP Gebze İlçe Başkanlığı olarak, Gebze Belediyesi beyaz masaya dilekçe verdik. BTP Gebze İlçe Teşkilatı olarak üyelimizle bir araya gelip Kültür Merkezi Kardelen Toplantı Salonu’nda sinevizyon gösterimi yapılacak gençlerimizle beraber gençlik şöleni organize edilecekti. Geçen haftada bu salonda başka siyasi partilerin program yaptıklarını ifade etmelerine rağmen salonu vermediler, her gün salon tahsisi konusunda uğruyoruz sonuçlandı mı diye sürekli oyaladılar ve bugün de salonu veremeyiz dediler sebebini sorunca bilmiyoruz dediler. Esefle bu durumu kınıyorum ne demek yani elimde güç var salonu istediğime veririm istediğime vermem böyle bir şey olabilir mi?